ＴＢＳが２５日、都内の同局で定例社長会見を開催。ＢＳ−ＴＢＳは「関口宏のこの先どうなる！？」を３月いっぱいで終了し、新番組「関口宏の三人寄れば」（４月１９日スタート。日曜、正午）を放送すると発表した。

関口は同局で「−どうなる！？」に加え、「関口宏の一番新しい近現代史」（土曜、正午）にも出演中。新番組は「−どうなる！？」の後番組となるが、４月以降も「土日の昼の顔」としての活躍が継続となる。

変わらず関口が出演するにもかかわらず、番組が変わる理由について伊佐野英樹社長は「（−どうなる！？は）３月２２日が最終回の放送予定になるけど、そこまで９０個のテーマをやってきて、かなりやり尽くした感がある」と説明。続けて「最終回のテーマは、『テレビ』でございます。テレビがこの先どうなるか」だと明かし、「これやっちゃったら先はもうできないという感じでございます」とした。

「土日の昼の顔」が継続されることについては、「土曜日の方（−近現代史）は歴史の番組で非常に勉強になるけれども、日曜日の方は趣を変えてフリートークの関口さんの魅力を出していければ」とコメント。「また新たな関口さんの話術が出せれば、やっぱり『週末のお昼は関口さん』ということでまだまだやっていきたい」と続けた。

新番組は、報道からバラエティーまで６０年以上にわたり日本を見つめてきた関口が、気になる２人をゲストに迎え、スポーツ、エンタメ、ビジネスなど多岐にわたるトークを繰り広げる。関口は「『三人寄れば文殊の知恵』と昔から言います。この番組で三人集まって、その文殊の知恵のような話が出てきたら皆さん拍手してください」とコメントを寄せた。