誕生日配信中にレーザー被害に遭ったNMIXXヘウォン、ファンも「度を越えたいたずら」と憤慨

ガールズグループNMIXXのヘウォンが思わぬ被害に遭った。

まるでサッカーのPK戦で問題視されるようなレーザー照射を受けたとして物議を醸している。

【写真】ヘウォン、可愛すぎる露出姿

ヘウォンは2月24日、自身の誕生日を迎え、仕事で訪れていたチリの宿泊先からライブ配信を実施。和やかな雰囲気で進んでいたが、窓の外から緑色のレーザー光がヘウォンの部屋に向けて照射される場面が確認された。しかも一度きりではなく、複数回にわたって繰り返されたという。

ヘウォンは一瞬驚いた表情を見せたものの、その後は落ち着いて配信を続行。しかし当該シーンはSNSを通じて急速に拡散され、懸念の声が広がっている。

（画像＝NMIXX YouTubeチャンネル）問題のシーン

ネット上では「見ていて腹が立つ」「度を越えたいたずら」「外から叫ぶだけでも不快なのにレーザーは本当に危険だ」などの反応が寄せられた。

多忙なスケジュールの合間を縫って、誕生日にファンと特別な時間を過ごそうとした場で起きた突発的な出来事に、ファンからは心配の声が相次いでいる。アーティストの安全を脅かしかねない行為に対し、改めて警戒と自制を求める意見も強まっている。