3児の母・近藤千尋「自我がすごく出てきた」三女との写真公開「ママの顔してる」「お出かけ姿が新鮮」の声
【モデルプレス＝2026/02/25】モデルの近藤千尋が2月24日、自身のInstagramを更新。三女のエピソードとともに、3連休中の家族ショットを公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「優しいママの顔してる」外出先で三女を撫でる姿
近藤は、食事や魚釣りなどの3連休中のお出かけショットを複数枚投稿。最近の三女について「こっちゃん、自我がすごく出てきたので『食べる？うんっ』『ここ座る？ううんっ』『ママー！パパー！あっち！ちゅっ！』とお話しすることが増えて可愛い 笑」と、成長を感じるエピソードを報告した。公開された写真には、三女を優しく抱き寄せ、頭を撫でる近藤の柔らかな表情が収められている。
また、自身の体調について喉を痛めて声が出づらいことを明かし、「マヌカハニーなめて頑張ります」「みんなも気をつけてね」と呼びかけている。
この投稿には「可愛すぎる」「おしゃべりを想像しただけで癒される」「やり取りが目に浮かんでほっこり」「ますます目が離せないですね」「優しいママの顔してる」「お出かけ姿が新鮮」「連休中もアクティブ」と反響を呼んでいる。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳3児の母モデル「優しいママの顔してる」外出先で三女を撫でる姿
◆近藤千尋、自我が出てきた三女のエピソードに「可愛い」
近藤は、食事や魚釣りなどの3連休中のお出かけショットを複数枚投稿。最近の三女について「こっちゃん、自我がすごく出てきたので『食べる？うんっ』『ここ座る？ううんっ』『ママー！パパー！あっち！ちゅっ！』とお話しすることが増えて可愛い 笑」と、成長を感じるエピソードを報告した。公開された写真には、三女を優しく抱き寄せ、頭を撫でる近藤の柔らかな表情が収められている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「おしゃべりを想像しただけで癒される」「やり取りが目に浮かんでほっこり」「ますます目が離せないですね」「優しいママの顔してる」「お出かけ姿が新鮮」「連休中もアクティブ」と反響を呼んでいる。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】