綾瀬はるかとの熱愛説でも話題になった韓国俳優、“王子様キャラ”は生まれつきではなく「母の教育方針」

綾瀬はるかとの熱愛説でも話題になった俳優ノ・ミヌが、ついに“あの番組”に帰ってくる。

12年ぶりの『ラジオスター』出演で、衝撃エピソードが飛び出すという。

【写真】綾瀬はるかと熱愛説…ノ・ミヌとは誰？

2月25日に放送される韓国MBCのバラエティ番組『ラジオスター』は、パク・ヨンギュ、ファン・ジェギュン、ユ・ヒグァン、ノ・ミヌが出演する「ショー！自己中心」特集として構成される。

この日、ノ・ミヌは12年ぶりに『ラジオスター』への出演を決意することになった意外なきっかけを明かす。そのきっかけは、ほかでもない近所の銭湯で耳にした一言だったという。

3年前から近所の銭湯を利用するようになったという彼は、そのエピソードを愉快に語り、スタジオを笑いの渦に包む。

（画像＝MBC）『ラジオスター』に出演したノ・ミヌ

続いてノ・ミヌは、幼少期から続いてきた「プリンス早期教育」の裏話を公開する。幼稚園の頃から徹底的に管理されてきたという彼は、母親の並外れた教育方針を伝え、MCたちの爆笑を誘った。

自然と作られた「生まれつきの王子様」イメージの秘密が母親にあるという事実や、その関連エピソードが大きな笑いを呼ぶという。

ノ・ミヌは今回の出演のために、自身の顔や衣装、番組のテーマ用ミニソングまで準備したと明かし、視線を釘付けにする。特に、MCに合わせたミニソングまで自ら披露して雰囲気を盛り上げ、最後は意外な“どんでん返し”のステージでフィナーレを飾るとされ、期待を高める。

（画像＝MBC）ノ・ミヌ

また、過去にドラマ『パスタ〜恋が出来るまで〜』のオーディションを受けた際、監督と激しい駆け引きを繰り広げた逸話も公開する。簡単には引き下がらなかった自己中心的（？）なエピソードと、役を勝ち取るまでの過程がノ・ミヌの魅力を存分に感じさせる。

ノ・ミヌが出演する『ラジオスター』は、2月25日22時30分から放送される予定だ。

◇ノ・ミヌ プロフィール

1986年5月29日生まれ、韓国ソウル出身。X JAPANのYOSHIKIがプロデュースした4人組ロックバンド「TRAX」のドラマーとして、2004年7月にデビュー。当時の名前は「Rose」。2006年に脱退し、2008年の映画『霜花店』で俳優デビューした。『バトル・オーシャン海上決戦』（2014年）、ドラマ『パスタ〜恋が出来るまで〜』（2010年）、『僕の彼女は九尾狐<クミオ>』（2010年）、『フルハウスTAKE2』（2012年）などに出演。2020年7月、日本の女優・綾瀬はるかとの熱愛説が浮上したが、「事実ではない」と否定した。