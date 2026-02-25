過去にはBTS・EXOらが大賞受賞…「第35回ソウル歌謡大賞」、6月20日に開催決定！

韓国最高峰の権威と35年の歴史を誇る大衆音楽授賞式「ソウル歌謡大賞（Seoul Music Awards）」が、今年も開催される。

「第35回ソウル歌謡大賞」は来る6月20日（土）、仁川（インチョン）のインスパイア・アリーナで開催されることが明らかになった。

【写真】BTS、「ソウル歌謡大賞」で6冠の新記録

韓国メディア『スポーツソウル』が主催し、ソウル歌謡大賞組織委員会が主管する同授賞式は、1990年の第1回開催を皮切りにK-POPの成長史を記録し続けてきた、まさに「生きた歴史」である。

第35回を迎える今回は、韓国初の公演特化型施設であるインスパイア・アリーナを舞台に、華やかなステージ演出と圧倒的なスケールで全世界の音楽ファンを魅了する予定だ。

本授賞式の最大の特徴は、たった一組だけに授与される「大賞（Grand Prize）」の原則にある。他の授賞式とは一線を画し、大賞の価値と重みを守るために貫かれてきたこの原則は、35年間にわたり授賞式の権威を支える核心的な指標として定着している。

第1回の歌手ピョン・ジンソプを筆頭に、ソテジワアイドゥル、さらにはBTS、EXO、NCT DREAMなど、時代を代表するトップアーティストたちが手にしてきたこの栄誉を、今年は誰が手にするのか、早くも熱い視線が注がれている。

（写真提供＝ソウル歌謡大賞組織委員会）

また、本授賞式は主催の『スポーツソウル』創刊40周年を機に、開催時期を6月へと移した。第35回も6月20日に確定したことで、一年の流れを締めくくる従来の形式を超え、K-POPトレンドが最もダイナミックに噴出する時期に「祝祭の場」を設けることとなった。

昨年の第34回授賞式ではi-dleが大賞を受賞し、「K-POPの女王」の座に就いた。今回も世界的な影響力を誇るアーティストが大挙出演すると予想されており、第35回大賞の主人公を巡るグローバルファンの関心は、すでに最高潮に達している。

ソウル歌謡大賞組織委員会は、「第35回ソウル歌謡大賞は、K-POPを愛するすべての人が受賞の感動を現場で分かち合える、意義深い場となるだろう。授賞式の品格にふさわしい完成度の高いステージで、観客に特別な体験を届けたい」と自信をのぞかせた。

なお、公式投票やチケット予約の日程、生中継チャンネル、出演ラインナップ、詳細な授賞部門などの関連情報は、今後公式チャンネルを通じて順次公開される予定だ。