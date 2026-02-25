２４日、東京の衆議院第二議員会館前で、プラカードを掲げて抗議する人。（東京＝新華社記者／賈浩成）

【新華社東京2月25日】東京の衆議院第二議員会館前で24日夜、市民グループが集会を開き、憲法改正の加速や軍備拡張、情報分析能力強化など高市早苗首相が進める政策に抗議し、日本の将来への懸念を示した。

