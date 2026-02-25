ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 東京で市民集会 高市首相の危険な政策動向に抗議 東京で市民集会 高市首相の危険な政策動向に抗議 東京で市民集会 高市首相の危険な政策動向に抗議 2026年2月25日 16時42分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２４日、東京の衆議院第二議員会館前で、プラカードを掲げて抗議する人。（東京＝新華社記者／賈浩成） 【新華社東京2月25日】東京の衆議院第二議員会館前で24日夜、市民グループが集会を開き、憲法改正の加速や軍備拡張、情報分析能力強化など高市早苗首相が進める政策に抗議し、日本の将来への懸念を示した。２４日、東京の衆議院第二議員会館前で抗議活動に参加した人々。（東京＝新華社記者／賈浩成）２４日、東京の衆議院第二議員会館前で抗議活動に参加した人々。（東京＝新華社記者／賈浩成）２４日、東京の衆議院第二議員会館前で、プラカードを掲げて抗議する人々。（東京＝新華社記者／賈浩成）２４日、東京の衆議院第二議員会館前で、プラカードを掲げて抗議する人。（東京＝新華社記者／賈浩成）２４日、東京の衆議院第二議員会館前で、プラカードを掲げて抗議する人。（東京＝新華社記者／賈浩成）２４日、東京の衆議院第二議員会館前で、プラカードを掲げて抗議する人。（東京＝新華社記者／賈浩成） リンクをコピーする みんなの感想は？