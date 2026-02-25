２５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２９．８２ポイント（０．７２％）高の４１４７．２３ポイントと続伸した。

前日の好地合いを継ぐ流れ。全国人民代表大会（全人代、国会に相当）の開幕（来週３月５日）が視野に入る中、追加の景気刺激策に対する期待感も高まっている。昨年１２月に開催された「中央経済工作会議」では、第１５次５カ年計画の初年度に当たる２６年の政策運営について、「より積極的な」財政政策と「適度に緩和的な」金融政策を継続することが決定された。人民元高の進行も追い風。２５日の上海外国為替市場では、対米ドルの人民元が２０２３年４月以来の元高水準を付けた。資金流入も期待も強まっている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、不動産の上げが目立つ。新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が５．０％高、中華企業（６００６７５／ＳＨ）が４．２％高、緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が３．６％高、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が２．７％高、保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）が２．５％高で引けた。不動産市況の持ち直しが期待される。春節期間の住宅販売については、総じて安定的に推移したと伝わった。

レアアース・非鉄、鉄鋼、セメントなど素材株も物色される。中国北方稀土（６００１１１／ＳＨ）がストップ（１０．０％）高、広晟有色金属（６００２５９／ＳＨ）が９．８％高、廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）が７．３％高、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が４．４％高、山東鋼鉄（６０００２２／ＳＨ）が６．１％高、新余鋼鉄（６００７８２／ＳＨ）が４．３％高、安徽海螺セメント（６００５８５／ＳＨ）が５．９％高、華新建材集団（６００８０１／ＳＨ）が４．６％高で取引を終えた。消費関連株、ハイテク株、インフラ関連株、医薬株、運輸株なども買われている。

半面、銀行株はさえない。厦門銀行（６０１１８７／ＳＨ）が１．５％、華夏銀行（６０００１５／ＳＨ）が１．３％、中信銀行（６０１９９８／ＳＨ）と南京銀行（６０１００９／ＳＨ）がそろって１．２％、上海浦東発展銀行（６０００００／ＳＨ）が１．１％ずつ下落した。エネルギー株、自動車株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．３８ポイント（０．１４％）高の２６８．２９ポイント、深センＢ株指数が８．８９ポイント（０．７１％）安の１２４１．１２ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）