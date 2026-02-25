中田クルミ、4日間で編み上げた自作ニット＆毛糸の収納方法を公開し反響「素敵すぎる〜」「めちゃくちゃ可愛いかった」
俳優・浅野忠信の妻で俳優・モデルの中田クルミ（34）が24日、自身のインスタグラムを更新。24日放送のNHK『あさイチ』（月〜金 前8：15）出演時に着用した手編みのニットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「4日とか凄すぎます」出演が決まってから4日間で完成させた、中田クルミの手編みニット
中田は「NHK『あさイチ』ありがとうございました 手芸特集に呼んでいただけて感無量です！」と感謝をつづり、「編み物ずっと続けてて良かったな〜」と喜びを表現。番組で着用していたカラフルなグラニースクエアのカーディガンは、出演が決まってから急ピッチで制作したものだという。
「4日ぐらいで気合を入れて編んでます」と明かし、「とっても可愛く出来たのでお披露目出来てとっても嬉しい」と達成感をにじませた。投稿では、完成品だけでなく編んでいる途中の工程写真も公開。色とりどりのグラニースクエアをつなぎ合わせていく様子や、制作中のパーツ、別カラーの作品なども紹介している。
さらに、番組内で紹介した毛糸の収納方法についても披露。「おおまかな色ごとに分けて段ボールに入れています。参考になりますように」と説明し、整然と並べられた毛糸の写真もアップした。
また「リクエストがあったら編み方も紹介しようかな…！」とし、「グラニースクエアさえ編めれば（あと根気があれば）誰でも編めるニットなので、ぜひ挑戦してほしいです」と呼びかけ。「作品が出来上がった時の達成感を是非味わっていただきたい！」と手作りの魅力を伝えている。
コメント欄には「ニットめちゃくちゃ可愛いかった」「4日とか凄すぎます」「カラフルなグラニースクエアのカーディガン、黒の縁取りがとても素敵です」「ぜひ編み方教えていただきたいです」「これ素敵すぎる〜」など称賛やリクエストの声が多数寄せられている。
【写真】「4日とか凄すぎます」出演が決まってから4日間で完成させた、中田クルミの手編みニット
中田は「NHK『あさイチ』ありがとうございました 手芸特集に呼んでいただけて感無量です！」と感謝をつづり、「編み物ずっと続けてて良かったな〜」と喜びを表現。番組で着用していたカラフルなグラニースクエアのカーディガンは、出演が決まってから急ピッチで制作したものだという。
さらに、番組内で紹介した毛糸の収納方法についても披露。「おおまかな色ごとに分けて段ボールに入れています。参考になりますように」と説明し、整然と並べられた毛糸の写真もアップした。
また「リクエストがあったら編み方も紹介しようかな…！」とし、「グラニースクエアさえ編めれば（あと根気があれば）誰でも編めるニットなので、ぜひ挑戦してほしいです」と呼びかけ。「作品が出来上がった時の達成感を是非味わっていただきたい！」と手作りの魅力を伝えている。
コメント欄には「ニットめちゃくちゃ可愛いかった」「4日とか凄すぎます」「カラフルなグラニースクエアのカーディガン、黒の縁取りがとても素敵です」「ぜひ編み方教えていただきたいです」「これ素敵すぎる〜」など称賛やリクエストの声が多数寄せられている。