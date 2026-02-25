ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）の2人が25日、都内の日本外国特派員協会で会見を行った。

列島に歓喜の渦を巻き起こした大逆転での金メダル獲得。フィギュア熱が高まる中、競技を始めようと思っている子どもへのメッセージを問われると、三浦は「それを目標にやってきたのでうれしい」と感慨深げに語った。さらに「興味を持ってもらうこと自体難しかったので、私たちがその場を設けられるようになれればな、と心から思っている。ケガのないようにペアにトライしてほしい」と呼びかけた。

木原も「自分たちの夢は日本をペア大国にすること」と改めて思いを吐露。「今までペアはハードルが高いと感じてしまう方がたくさんいらっしゃったかと思う。とにかく難しく考えずに挑戦していただきたい。近くにいる子と手をつなぐだけでもペアになる」と強調した。続けて「少しでも興味を持ってくれたら璃来ちゃんに電話してください」とまさかの“告知”。三浦も「えーっ」と目を丸くしながらも「窓口になります」と笑顔を見せた。

ミラノ・コルティナ五輪では団体で銀メダル獲得に貢献し、ペアでは日本で同種目初の金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）ではリフトミスなどが出て5位発進だったが、フリーで世界歴代最高となる158・13点をマーク。合計231・24点で金メダルに輝き、SP5位からの頂点は五輪史上最大の逆転劇で列島を沸かせた。