「下ってどうなってんの!?」TWICE・モモ、大胆衣装に反響！ 「ここまでとは…」「なんちゅう服や」
韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは2月24日、自身のInstagramを更新。大胆な衣装を着用した姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】TWICE・モモの大胆衣装に「なんちゅう服や」
ファンからは「なんちゅう服や」「このインナーの下ってどうなってんの!?」「Tバックかな」「ここまでとは…」「セクシーすぎる」「ドキドキやばい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】TWICE・モモの大胆衣装に「なんちゅう服や」
「ここまでとは…」「ドキドキやばい」モモさんは「JIMMY FALLON SHOW」とつづり、8枚の写真と3本の動画を投稿。アメリカのテレビ番組に出演した時の衣装を紹介しました。その衣装がとても大胆で、ハイレグのボディスーツにパーカーとスウェットのセットアップを合わせています。ウエストから腰にかけてが露出しており、とても色っぽいです。
「背中丸見え」なドレス姿も！9日の投稿では、ブラックのドレスを着用した姿を披露したモモさん。タイトなシルエットによりスタイルの良さが際立っているだけでなく、後ろ側がざっくりと開いており、美しい背中が見えています。ファンからは「最高の美ボディ」「ウエストどうなってるん？」「背中丸見え」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)