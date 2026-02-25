「衝撃的なミス」「ゴールをプレゼント」インテルDFがまさかの失策。CL敗退の“引き金”に？ 現地メディアが批判「災いの元凶だ」
インテルは現地２月24日、チャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第２レグで、ノルウェー王者のボデ／グリムトとホームで対戦した。
昨季のCL準優勝の強豪は、敵地で開催された第１レグを１−３で落としており、これ以上の失点は許されない。緊迫した展開のなか、スコアレスで迎えた58分にマヌエル・アカンジが重大なエラーを犯してしまう。
自陣ペナルティエリア手前でGKへのバックパスを試みた際に、痛恨のキックミス。寄せに来ていた相手にそのボールを拾われ、失点に繋がった。
イタリアメディア『Calciomercato.com』は、このプレーを「アカンジの衝撃的なミス、インテル対ボデ／グリムトのゲームでハウゲにゴールをプレゼント」と見出しを打った記事で取り上げ、「もともと難しかった大逆転への道が驚くべき失態でさらに困難になった」「アカンジが災いの元凶だ」などと批判した。
チームはその後の72分に再び被弾。４分後にアレッサンドロ・バストーニのゴールで一矢を報いるも、１−２で敗戦。２戦合計２−５で敗退が決まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】最終ラインでまさかの…インテルDFの致命的なミス
昨季のCL準優勝の強豪は、敵地で開催された第１レグを１−３で落としており、これ以上の失点は許されない。緊迫した展開のなか、スコアレスで迎えた58分にマヌエル・アカンジが重大なエラーを犯してしまう。
自陣ペナルティエリア手前でGKへのバックパスを試みた際に、痛恨のキックミス。寄せに来ていた相手にそのボールを拾われ、失点に繋がった。
イタリアメディア『Calciomercato.com』は、このプレーを「アカンジの衝撃的なミス、インテル対ボデ／グリムトのゲームでハウゲにゴールをプレゼント」と見出しを打った記事で取り上げ、「もともと難しかった大逆転への道が驚くべき失態でさらに困難になった」「アカンジが災いの元凶だ」などと批判した。
チームはその後の72分に再び被弾。４分後にアレッサンドロ・バストーニのゴールで一矢を報いるも、１−２で敗戦。２戦合計２−５で敗退が決まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】最終ラインでまさかの…インテルDFの致命的なミス