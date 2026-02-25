仲里依紗「あたし、カイリー・ジェンナーでしょ」 豹柄ビキニで“真冬のナイトプール”満喫「スタイルいい」「最高です！」
俳優の仲里依紗（36）が、25日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。両親、妹、長男（12）と訪れた沖縄で、妹と“ナイトプール”を楽しむビキニショットを公開した。
【動画】「面白すぎてたまりません」妹と“真冬のナイトプール”楽しむ仲里依紗
仲は、母・かなえさんの還暦を祝うために沖縄を訪問。家族で沖縄観光を楽しみ、宿泊先の「星のリゾート」では客室付きのプールを満喫。「元取るために入ります」と宣言し、「真冬のナイトプールショー開催」と題して、妹と2人でプールを楽しむ様子を披露している。
温水のため真冬を感じさせない軽やかな姿を見せ、豹柄のビキニを大胆に見せながら「すごいあたし、カイリー・ジェンナーでしょ」とユーモアたっぷりにビキニ姿を公開した。
楽しげな姉妹の様子に、コメント欄には「スタイルいいし可愛い」「レオパの水着はあゆすぎるのとケツが素敵すぎて相変わらず大好きです」「女優であのけつ出しする人は里依紗ちゃんだけだと思う スタイル良くて可愛くて面白くて、最高です！」「面白すぎてたまりません」「豪華なホテル〜」などの反響が寄せられている。
