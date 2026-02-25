重盛さと美「1ヶ月で2.4kg増えました」 “キス顔”ショットに反響「可愛いやんけぇ〜」「パフェより可愛い人って存在するんだ」
歌手でタレントの重盛さと美（37）が23日、自身のインスタグラムを更新。“キス顔”ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「いつもと違う雰囲気素敵」“キス顔ショット”など愛くるしい表情を見せる重盛さと美
重盛は「食べたい物食べまくって幸せだった1月」と真っ赤な苺が盛り付けられたパフェを前に、キスしようとしている愛くるしい表情の写真を複数枚投稿。さらに「1ヶ月で2.4kg増えました」と衝撃の事実を告白した。
しかし、ストイックな一面も見せ「もうちゃんと戻したよ」とすでに元の体型にリカバリーしたことを報告。「また年末年始を楽しみにがんばる」と、ほっそりウエストがチラ見えするコーディネートで、次なる楽しみを見据えて前向きな姿勢を見せている。
コメント欄には「可愛いやんけぇ〜」「パフェより可愛い人って存在するんだ」「堪らん」「エライ」「素敵すぎる」「いつもと違う雰囲気素敵」「どんどんかわいくなってきたね」などの声が多数寄せられていた。
