自動車レース最高峰舞台のF1日本GP（3月27〜29日）を開催する鈴鹿サーキットは25日、日本相撲協会とのコラボ企画を発表した。

鈴鹿サーキットはこのほど新たなファン層獲得のため、日本の文化や美しさ、日本のモータースポーツ文化を発信する取り組みを推進。その一環として日本相撲協会とのコラボレーションすることを決めた。

この日、リリースを通じ「相撲は長い歴史を有するとともに、2025年には英国ロンドンで34年ぶりの公演を成功させるなど、世界的な人気が高まっています。また、力士が日々厳しい稽古に励み、限られた者だけが本場所の土俵に立てるという競争の構造は、熾烈な戦いの中で切磋琢磨し、選ばれた者だけがF1の舞台に立つ世界と通じるものがあります。両者の精神性には共鳴する部分が多くあり、このコラボレーションを通じて、日本らしい価値を世界に向けて発信するとともに、F1日本グランプリのさらなるブランド向上を目指します」と異色のコラボレーションの意義を説明した。

予選が行われる3月28日には、大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）がオフィシャルステージに登壇予定。開催前日の3月26日には、F1×地域のお子さま×日本文化の交流事業である「Community Experience Programme」に力士数名が参加する予定だ。