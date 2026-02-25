歌手の布袋寅泰（64）が、生活の拠点にしているロンドンでの最新自撮りショットを披露し、話題になっている。

【映像】今井美樹や長女との写真や布袋寅泰の自撮り

これまでもInstagramで、妻で歌手の今井美樹（62）と結婚記念日をお祝いする様子や、23歳の長女の肩を抱いた親子ショット、ロンドンで散歩する姿などを発信してきた布袋。

2月5日の更新では、日本で開催したライブを終え、ロンドンに戻ったことを報告。「暖炉の炎の横で読書をしたり映画を見たり、冬のロンドンを満喫したいと思います。」とコメントし、ギターや、ファンの間ではおなじみとなっている通称“G柄”のカップが置かれたおしゃれな自宅の一室も披露していた。

この投稿には「ステキなお部屋ですね！暖かい場所でゆっくりお過ごしください！」「なんておしゃれな かっこいい部屋なんだ」など、多くのコメントが寄せられ話題に。

おしゃれな自宅があるロンドンでの絶景自撮りショット披露

24日にはストーリーズを更新し、オレンジ色に染まるロンドンの空をバックに自撮りしたプライベートショットも披露している。（『ABEMA NEWS』より）