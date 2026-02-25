グラドル時代に「1000年に1人の逸材」と呼ばれ、現在はセクシー女優に転向した瀬戸環奈（21）が25日、X（旧ツイッター）を更新。スカート姿を公開した。

「おはよう セットー団の皆、午後もがんばれー！！！ 同期ちゃん達も頑張れっ」とつづり、写真を公開。キャップにトレーナー、スカートのコーディネートで右足を振り上げている。結果、スカートの中が見える画角となっていた。

瀬戸の投稿に対し「奇跡の瞬間の1枚ですねw元気いっぱいで可愛いです」「このハイキックと笑顔ヤバすぎて朝から心臓持ってかれたわ」「天才の画角」「セトカンファンはセットー団言うんか」「ラッキーすけべ頂きました」などと書き込まれていた。

瀬戸は清楚（せいそ）なビジュアルと、170センチ、B101−W59−H91という抜群のプロポーションで、24年10月に「週刊ポスト」でグラビアデビュー。「セトカン」の愛称もつく人気となった。そして昨年1月に自身のSNSでセクシー女優となることを発表。「最強ヒロイン」とタイトルが記された、黄色いビキニ姿でプールに入るビジュアルも公開された。