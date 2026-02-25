IZ*ONE出身イェナ、ショーパン×黒ストッキング姿で圧巻美脚見せ「ビジュアルが強い」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/02/25】アーティストのチェ・イェナ（Choi Ye Na／YENA）が2月24日、自身のInstagramを更新。ストッキング姿のコンセプトフォトを披露し、注目を集めている。
イェナは、3月11日にリリース予定の5thミニアルバム「LOVE CATCHER」のコンセプトフォトを、第4弾として複数枚投稿。ブラックのトップス、スラリとした脚のラインが際立つショート丈のボトムスに黒ストッキングを合わせ、赤い床に横たわる印象的なショットを様々な角度から披露している。
この投稿には「最高」「ビジュアルが強い」「発売が待ちきれない」「毎回期待を超えてくる」「可愛すぎる」「色っぽい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
