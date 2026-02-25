「まわるハンカチ」！？九州初の回転寿司レーン活用 ユニークな売り場で選ぶ時間も楽しんで 鹿児島市・山形屋
もうすぐ3月。卒業や入学祝いの贈り物としてハンカチは毎年人気ですね。鹿児島市の山形屋に25日、ハンカチのユニークな売り場が登場しました。
（レポーター）「山形屋にやってきました、まわるハンカチ？って思ったけど、お～くるくるまわっている」
クルクルとまわっているのは、色とりどりのカラフルなハンカチです。
山形屋にお目見えしたその名も「まわるハンカチ」。回転寿司のレーンを活用した九州初のディスプレイで、選ぶ時間も楽しんでもらおうと設置が決まりました。
卒業や入学を控えた今の季節、ちょっとした贈り物としてハンカチを選ぶ客は多いようで、今年は「まわるハンカチ」の設置のほか売り場を2倍に拡充しました。
人気のキャラクターに桜やミモザ柄の春らしいもの、ペットボトルが入るファスナー付きやスマホやメガネがふける利便性の高いものまでおよそ1200種類が並びます。
（買い物客）「初めて見た、じっと立っていても楽しい、いろいろ見ることができる」
（山形屋服飾雑貨統括部 四元佐和子課長）「贈る人に喜んでもらえて、長く使ってもらえるようなハンカチを選んでもらえれば」
「まわるハンカチ」売り場は来月31日まで設けられています。
