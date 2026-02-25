＝LOVE瀧脇笙古、ニット×ミニスカで美スタイル披露「お人形さんみたい」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/25】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が2月24日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響が寄せられている。
瀧脇はリボンの絵文字とともに「ニットヒキ」とコメントし、淡いピンクのニットトップスに色白な脚が際立つミニスカートを合わせた姿を複数枚投稿。肩見せデザインでウエストや腕のブラックリボンがアクセントになっており、巻いた髪をポニーテールにしたガーリーで上品な装いを披露している。また「この触覚の巻き方オシャレですよね あまりやらないんですけど！また気分でやりたいな」と続けて、顔周りのふんわりと巻かれた後毛についても言及している。
この投稿には「可愛すぎる」「お人形さんみたい」「スタイル抜群」「そのヘアアレンジ好き」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆＝LOVE瀧脇笙古、ニット×ミニスカの甘めコーデ披露
◆＝LOVE瀧脇笙古の投稿に反響
【Not Sponsored 記事】