２５日の東京株式市場は終始リスク選好の地合いで、後場に入ると上げ足を加速。終値で初めて５万８０００円台に乗せ史上最高値を大幅更新した。



大引けの日経平均株価は前営業日比１２６２円０３銭高の５万８５８３円１２銭と続急伸。プライム市場の売買高概算は２７億７０７４万株、売買代金概算は８兆８８７３億円。値上がり銘柄数は８７６、対して値下がり銘柄数は６６０、変わらずは６１銘柄だった。



きょうの東京市場は主力株を中心に高水準の買いが流入した。前日の米国株市場ではハイテク株を中心に買われＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに反発。米エヌビディア＜ＮＶＤＡ＞の決算発表を控え、この結果を見極めたいという思惑はあるものの、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が史上最高値に買われており、これが東京市場でも好感された。また、足もと外国為替市場でドル高・円安水準で推移していることも輸出セクターを中心に追い風となった形だ。日経平均は一時１５００円を超える上昇で５万８０００円台後半まで上値を伸ばす場面があった。売買代金は８兆８０００億円台まで膨らみ、前日の水準を上回る活況商いだった。ただ、個別では値上がり銘柄数がプライム市場全体の５５％にとどまるなど強弱観が対立した。



個別では、フジクラ＜5803＞が大商いで値を飛ばしたほか、古河電気工業＜5801＞も物色人気。アドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞、東京エレクトロン＜8035＞など半導体製造装置関連が買いを集め、日東紡績＜3110＞が活況高を演じた。ＪＸ金属＜5016＞が商いを伴い大きく上値を伸ばし、三井金属＜5706＞にも投資資金が流入した。キーエンス＜6861＞も上昇。第一稀元素化学工業＜4082＞はストップ高、東洋エンジニアリング＜6330＞も値幅制限上限まで買われた。旭ダイヤモンド工業＜6140＞の上げも目立つ。セイコーグループ＜8050＞も大きく水準を切り上げた。



半面、断トツの売買代金をこなしたキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が軟調、三菱重工業＜7011＞、ＩＨＩ＜7013＞も下値を探る展開。イビデン＜4062＞が安く、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞、三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞などメガバンクも下落。日本製鉄＜5401＞も冴えない。養命酒製造＜2540＞、太陽ホールディングス＜4626＞が急落、筑波銀行＜8338＞、レノバ＜9519＞、メック＜4971＞なども安い。



