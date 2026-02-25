AKB48“新センター”伊藤百花、透明感抜群のグラビア 自身のセンター像にも迫る
AKB48の伊藤百花が、28日に発売される、「忘れられない一瞬」をコンセプトにしたインタビュー＆ビジュアルマガジン『ENTAME 0.36sec. vol.01』（徳間書店）に登場する。
【写真】肉まんをほおばり…キュートな”お口”の伊藤百花
きょう25日に67thシングル「名残り桜」をリリースしたAKB48で、新センターを務める伊藤。レッスンや撮影に追われる忙しい日々を過ごす伊藤に、目的地を決めず、ただ路地を歩いてもらった。忙しさの合間にふと訪れた、静かな一日を写し取った。伊藤が考えるセンター像について迫ったインタビューも必見だ。
なお、表紙＆巻頭は乃木坂46の中西アルノが務める。
