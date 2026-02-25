◇プロ野球・巨人春季キャンプ 最終クール1日目(25日、沖縄・那覇)

巨人の山瀬慎之助選手が今季へ向けて意気込みを語りました。

春季キャンプ中のここまでの状態については、「1月から良い準備ができてキャンプインできていますし、もっともっとアピールしていきたい。バッティングは内容悪くないです。守備の方でも例年以上に余裕を持って自信を持ってプレーできているかなと思います」と手応えを明かしました。

「本当に自信はあるので使ってください」と力を込めた山瀬選手。「甲斐(拓也)さんとみっちり内容もハードな練習もしてきましたし、ワクワクしてキャンプインしています」とキャンプ前の1月の取り組みを明かしました。

阿部慎之助監督は“レギュラーは白紙、みんな横一線”としていますが、山瀬選手は「まだまだ今は良いアピールできているなという状態ではない、白紙とは言ってますけど僕はそうではないと思って先輩たちを抜かしていけるように。そうやって(横一線と)僕が思っちゃいけないと思うので、他の人たちよりも練習でも試合でも自分の色をもっともっと出さないといけない立場」と語りました。

ファンに対しては「今すぐレギュラー取るっていう気持ちでやっているので期待してください」と力強く意気込みました。