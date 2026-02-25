ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」が25日、2日目の開催を終えた。

選出順4位の戸敷晃美（29＝福岡）はドリームメンバーにも選ばれた好素材。2日目1Rではインからコンマ06のトップスタートを繰り出して力強く押し切った。「スタートは少し様子を見たけど全速で行けば前にはいる足はあります」。冷静な立ち回りが光った。

相棒の63号機は四国地区選手権で井上遥妃が好出足に仕上げ、前節は竹田辰也が準Vと上昇中の1基だ。初日ドリームも足の良さはキラリ。立ち遅れながらもバックで伸びて4着まで追い上げた。

「伸び寄りでしたが思い切ってペラは叩いた。まだ出口の進みが物足りないけど、伸びを落とさずにターン回りを付けるとができた。バランスが取れてきました」。強力な伸びを維持しつつ、より実戦的な仕上がりに変貌を遂げた。

これが1年ぶりのG1出場。師匠・竹井奈美との同時斡旋も大きな励みになっている。「竹井さんのレーススタイルに憧れて弟子入りをお願いしました。自分はフライングが多かったのでスタートから全て見てもらって、今回もいろいろアドバイスをもらっています」。師の教えを実直に吸収して、日々進化を続けている。

選考期間中は3場で最速タイムを計時した快速娘。調整にもメドは立った。「予選突破を目標に、優勝戦で師匠と一緒に走れればいいですね」。師匠との競演を目指して、3日目の2走もアクセル全開で攻めていく。