170秒超の心情吐露！竹内涼真、罪を抱える主人公を鮮烈に表現し「見入ってしまう」「苦しむ演技がリアルすぎ」＜再会＞

竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第7話が、2月24日（火）に放送された。

前回、小学生のころに強盗犯を射殺していたことが判明した主人公・飛奈淳一（竹内涼真）。第7話では、淳一が岩本万季子（井上真央）からどのような思いで罪を抱え続けてきたのかを尋ねられ、その心境を吐露した。

【映像】23年間罪を抱え続けた主人公が心境を吐露

◆「自分を…守るのに必死だった」

23年前、強盗事件の犯人と相撃ちになって殉職したらしき清原圭介（瀬戸康史）の父・和雄（弓削智久）の遺体を発見した小学生の淳一・万季子・圭介・佐久間直人（渡辺大知）ら4人の同級生。

しかし前回の第6話で、じつは和雄は先に犯人に撃たれてすぐに亡くなっており、最初に1人で遺体を発見した淳一が強盗犯と鉢合わせ、和雄の拳銃で強盗犯を撃っていたことが判明した。

第7話では、23年間誰にもこの罪を話せず抱え続けてきた淳一に、万季子が「どんな思いだった？」と尋ねた。

これに対して淳一は「じ、自分…」と話そうとするも、辛そうにむせこんでしまう。

それでも息を落ち着かせると、淳一は「自分を…守るのに必死だった」「ずっと恐怖からは逃げられなかった」などと今にも泣きそうな表情でこれまでの思いを語り始めた。

淳一は、罪を犯した自分は幸せになってはいけないと思っていたことなどを打ち明け、最後に「罪を犯したことはなかったことにはできない」と告げると、その目から涙がこぼれる。

そして淳一は、台所に駆け込むと罪を洗い流そうとするように手を洗いながら、必死に左手を殴りつける。そんな淳一に万季子は優しく寄り添い、その手に自身の手を重ねるのだった。

23年分の淳一の思いを竹内が渾身の長尺芝居で表現し、SNS上では「言葉の重みがすごい」「息の詰まり方とか間とか、うますぎる」「見入ってしまう」「苦しむ演技がリアルすぎ」と視聴者から絶賛されていた。