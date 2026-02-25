【エアイン 文字消～モジケシ】 4月20日 発売 メーカー希望小売価格：275円

プラスは、日本語の文字をモチーフにした消しゴム「エアイン 文字消～モジケシ」を4月20日に発売した。メーカー希望小売価格は275円。

本商品は、軽い力でよく消える消しゴム「エアイン」ブランドの新シリーズ。2019年に登場した「エアイン 富士山消しゴム」をきっかけに生まれた「消す楽しみ」という価値観の流れを汲んでいる。文字そのものを造形モチーフに「性格が丸くなる」など、慣用句が持つ感情や意味を“消しながら体感する”という視点で企画されている。

デザインオフィスMONTの雑貨クリエイターであるもときれおが氏のアイデアを基に共同開発し、デフォルメした「性格」、「神経」、「無駄」、「精神」の4種類が製品化された。カラーはブラック。

それぞれの消しゴムの不規則な形状により、使うたびに消し心地や当たり方が変化する。密度が高く、崩れにくいデフォルメ文字は、削れ方によって印象が変わり、消し進める過程そのものを楽しめる。

【性格】

「性格」⇒性格が丸くなる（心穏やかに、仲間との調和）

【神経】

「神経」⇒神経を尖らせる（極限まで集中、限界を超える力）

【無駄】

「無駄」⇒無駄を削ぎ落とす（頭すっきり、効率アップ）

【精神】

「精神」⇒精神をすり減らす（全力を尽くし、燃え尽きるまで）