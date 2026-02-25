B1北海道のジョーダン・ナタイがニュージーランド代表に選出…チームメートのラモスと対戦も

2月25日、B1東地区のレバンガ北海道は、ジョーダン・ナタイが『FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選 Window2』のニュージーランド代表に選出されたことを発表した。

ニュージーランド出身で現在32歳のナタイは、196センチ103キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。ブリガム・ヤング大学ハワイ校を経て、ニュージーランドNBLやオーストラリアNBLでもプレーした経験を持つ。ニュージーランド代表としても長年活躍しており、『FIBAアジアカップ2025』にも出場している。

今シーズン序盤に長崎ヴェルカのサポートコーチとして来日し、1月にはB3の香川ファイブアローズと選手契約を締結。B3リーグ戦8試合に出場し、1試合平均4.9得点2.0リバウンド1.9アシストを記録した。そして2月13日に北海道への移籍が発表され、B1リーグ戦2試合に出場。1試合平均6.0得点2.5リバウンド5.0アシストを記録している。

今大会、ニュージーランド代表はグループAに入り、2月26日にフィリピン代表と、3月1日にはグアム代表と対戦する。北海道からはドワイト・ラモスがフィリピン代表に選出されたため、チームメート同士のマッチアップが見られるか注目だ。





【動画】ニュージーランド代表で活躍を見せるジョーダン・ナタイ