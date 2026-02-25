伊藤忠商事<8001.T>は２５日の取引終了後、伊藤忠食品<2692.T>に対し完全子会社化を目的にＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株１万３０００円。買い付けは伊藤忠の完全子会社のＦＭＤＩが実施する。ＴＯＢが成立した場合、伊藤忠食は所定の手続きを経て上場廃止となる見込み。



買付予定数量の下限は１８０万１９００株（所有割合１４．２０％）で、上限は設定しない。買付期間は２月２６日から４月９日まで。伊藤忠食はＴＯＢに賛同の意見を表明し、株主に対して応募を推奨している。伊藤忠と伊藤忠食が一体となり双方の経営資源を機動的かつ有機的に相互活用できる体制を整える。東京証券取引所は２５日付で伊藤忠食を監理銘柄（確認中）に指定した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



