伊藤忠食品 <2692> [東証Ｐ] が2月25日大引け後(16:00)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来80円としていた26年3月期の下期配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに関し、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社株式を非公開化することを企図していること及び当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。詳細については、本日別途公表いたしました当社意見表明プレスリリースをご参照ください。 当社は、安定的かつ長期的に継続して株主還元の充実を図ることが重要であると認識しており、現中期経営計画期間中においては、利益伸長に応じて増配していく累進配当を実施しておりました。 しかしながら、本公開買付けにおける当社株式１株当たりの買付け等の価格は2026年３月31日を基準日とする期末配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されていることを踏まえ、当社は、本日開催の取締役会において、2026年３月期の配当予想を修正し、2026年３月31日を基準日とする期末配当を行わないことを決議いたしました。

