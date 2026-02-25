【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(25日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
62032.68 ボリンジャー:＋3σ(26週)
61541.04 ボリンジャー:＋3σ(13週)
60916.48 ボリンジャー:＋3σ(25日)
58992.71 ボリンジャー:＋2σ(25日)
58760.07 ボリンジャー:＋2σ(13週)
58583.12 ★日経平均株価25日終値
58181.37 ボリンジャー:＋2σ(26週)
57505.15 均衡表転換線(日足)
57318.01 6日移動平均線
57068.94 ボリンジャー:＋1σ(25日)
55979.10 ボリンジャー:＋1σ(13週)
55534.99 均衡表基準線(日足)
55145.17 25日移動平均線
54720.66 新値三本足陰転値
54537.07 均衡表転換線(週足)
54330.06 ボリンジャー:＋1σ(26週)
53221.40 ボリンジャー:-1σ(25日)
53198.13 13週移動平均線
52174.57 75日移動平均線
52167.81 均衡表雲上限(日足)
51361.31 均衡表雲下限(日足)
51297.63 ボリンジャー:-2σ(25日)
50478.75 26週移動平均線
50417.16 ボリンジャー:-1σ(13週)
50355.17 均衡表基準線(週足)
49373.85 ボリンジャー:-3σ(25日)
47636.20 ボリンジャー:-2σ(13週)
46627.44 ボリンジャー:-1σ(26週)
45760.82 200日移動平均線
44855.23 ボリンジャー:-3σ(13週)
42776.13 ボリンジャー:-2σ(26週)
39458.62 均衡表雲上限(週足)
38924.83 ボリンジャー:-3σ(26週)
37334.58 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 71.44(前日75.55)
ST.Slow(9日) 75.71(前日78.94)
ST.Fast(13週) 91.34(前日89.68)
ST.Slow(13週) 89.43(前日88.87)
［2026年2月25日］
株探ニュース