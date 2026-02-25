　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


62032.68　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61541.04　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
60916.48　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
58992.71　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
58760.07　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

58583.12　　★日経平均株価25日終値

58181.37　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57505.15　　均衡表転換線(日足)
57318.01　　6日移動平均線
57068.94　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
55979.10　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
55534.99　　均衡表基準線(日足)
55145.17　　25日移動平均線
54720.66　　新値三本足陰転値
54537.07　　均衡表転換線(週足)
54330.06　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
53221.40　　ボリンジャー:-1σ(25日)
53198.13　　13週移動平均線
52174.57　　75日移動平均線
52167.81　　均衡表雲上限(日足)
51361.31　　均衡表雲下限(日足)
51297.63　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50478.75　　26週移動平均線
50417.16　　ボリンジャー:-1σ(13週)
50355.17　　均衡表基準線(週足)
49373.85　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47636.20　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46627.44　　ボリンジャー:-1σ(26週)
45760.82　　200日移動平均線
44855.23　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42776.13　　ボリンジャー:-2σ(26週)
39458.62　　均衡表雲上限(週足)
38924.83　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37334.58　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　71.44(前日75.55)
ST.Slow(9日)　　75.71(前日78.94)

ST.Fast(13週)　 91.34(前日89.68)
ST.Slow(13週)　 89.43(前日88.87)

［2026年2月25日］

株探ニュース