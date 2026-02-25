巴コーポレーション <1921> [東証Ｓ] が2月25日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の32億円→53億円(前期は148億円)に65.6％上方修正し、減益率が78.4％減→64.3％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の22.9億円→43.9億円(前年同期は14億円)に91.4％増額し、増益率が64.0％増→3.1倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

令和８年３月期通期の連結業績予想につきましては、売上高は前回発表予想から変更しておりません。 利益につきましては、上記に記載のとおり、投資有価証券売却益（特別利益）の計上により親会社株主に帰属する当期純利益が2,100百万円上廻る見込みであります。 上記の予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

