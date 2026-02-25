「国際結婚」

◆テーマ【国際結婚】

「愛情表現の豊かさ」や「日本特有の固定観念から解放される」など、

結婚生活での満足度が高いというデータもある「国際結婚」。

一方、文化の違いや言葉の壁にぶつかることも…？！

今回は「国際結婚」についてDEEPに語らいます。

▼休むのも仕事のうち？アンミカ夫妻の婚前契約

▼LiLiCoが感じた日本での結婚生活における苦労とは？

▼「自己肯定感が上がる」というラミレス美保の夫からの一言

▼いなり寿司はおやつ？ごはん？「ダーリンは外国人」著者・小栗左多里が感じる食文化の違い

▼風邪はハワイの海に浸かれば治る！病院へ行きたがらない夫にスタジオ共感!？小錦千絵

▼織田信成の結婚観…突然の涙にスタジオ困惑！？

MC

上田晋也

メンバー

若槻千夏

ゲスト

織田信成／

アンミカ・小栗左多里・小錦千絵・ラミレス美保・LiLiCo ※50音順