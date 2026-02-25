3月3日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 『国際結婚』
「国際結婚」
◆テーマ【国際結婚】
「愛情表現の豊かさ」や「日本特有の固定観念から解放される」など、
結婚生活での満足度が高いというデータもある「国際結婚」。
一方、文化の違いや言葉の壁にぶつかることも…？！
今回は「国際結婚」についてDEEPに語らいます。
▼休むのも仕事のうち？アンミカ夫妻の婚前契約
▼LiLiCoが感じた日本での結婚生活における苦労とは？
▼「自己肯定感が上がる」というラミレス美保の夫からの一言
▼いなり寿司はおやつ？ごはん？「ダーリンは外国人」著者・小栗左多里が感じる食文化の違い
▼風邪はハワイの海に浸かれば治る！病院へ行きたがらない夫にスタジオ共感!？小錦千絵
▼織田信成の結婚観…突然の涙にスタジオ困惑！？
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
若槻千夏
ゲスト
織田信成／
アンミカ・小栗左多里・小錦千絵・ラミレス美保・LiLiCo ※50音順