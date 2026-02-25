元AKB48がイケメン格闘家と音が漏れる濃密キス あまりの長さに霜降りせいや「うわ、長い長い」
ABEMAは25日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第3話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送する。
【番組カット】腰に手を回して…密着する元AKB48とイケメン格闘家
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
同番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第3話では、ついに女性2人・男性1人の脱落が決まる「2nd モテVOTE」が行われる。冒頭では、この日の夜に行われる「2nd モテVOTE」本番を前に、3票のうち1票のみを投票する「Pre 2ndモテVOTE」を発表。朝の時点で“まず1票だけ”を投じなければならないという新ルールに、メンバーからは「どういうこと？」と戸惑いの声が上がる。
その後、キングチームとクイーンチームに分かれてグループデートへ。「1stモテVOTE」で1位に輝いた暫定キングのユウキ、暫定クイーンのもえがそれぞれ1人目のメンバーを指名し、選ばれたメンバーが数珠繋ぎに次のメンバーを指名していく。
マルタの街並みを堪能しながらグループデートを満喫する一方、「2ndモテVOTE」での生き残りをかけた熾烈なアプローチ合戦が開幕。まりやとたいじゅは、プールサイドで2人きりの時間を過ごす中、それぞれ現在の心境を打ち明け、互いの気持ちを確かめ合う。
2人の距離は一気に縮まり、思わず音が漏れてしまうほどの濃密なキスを交わす展開に。あまりの長さに、せいやも「うわうわ長い長い…」と驚きの声を上げるなど、スタジオも騒然。
そして迎える「2nd モテVOTE」では、本命票の存在がランキングを大きく揺るがす展開に。ついに告げられる脱落メンバーと意外な結末に、YOUが思わず「え？急じゃない？」と、せいやも「めっちゃ頑張ってたで…」と絶句することに。メンバー号泣の衝撃の結果が待つ。果たして、脱落するメンバーはいったい誰なのか。
【番組カット】腰に手を回して…密着する元AKB48とイケメン格闘家
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第3話では、ついに女性2人・男性1人の脱落が決まる「2nd モテVOTE」が行われる。冒頭では、この日の夜に行われる「2nd モテVOTE」本番を前に、3票のうち1票のみを投票する「Pre 2ndモテVOTE」を発表。朝の時点で“まず1票だけ”を投じなければならないという新ルールに、メンバーからは「どういうこと？」と戸惑いの声が上がる。
その後、キングチームとクイーンチームに分かれてグループデートへ。「1stモテVOTE」で1位に輝いた暫定キングのユウキ、暫定クイーンのもえがそれぞれ1人目のメンバーを指名し、選ばれたメンバーが数珠繋ぎに次のメンバーを指名していく。
マルタの街並みを堪能しながらグループデートを満喫する一方、「2ndモテVOTE」での生き残りをかけた熾烈なアプローチ合戦が開幕。まりやとたいじゅは、プールサイドで2人きりの時間を過ごす中、それぞれ現在の心境を打ち明け、互いの気持ちを確かめ合う。
2人の距離は一気に縮まり、思わず音が漏れてしまうほどの濃密なキスを交わす展開に。あまりの長さに、せいやも「うわうわ長い長い…」と驚きの声を上げるなど、スタジオも騒然。
そして迎える「2nd モテVOTE」では、本命票の存在がランキングを大きく揺るがす展開に。ついに告げられる脱落メンバーと意外な結末に、YOUが思わず「え？急じゃない？」と、せいやも「めっちゃ頑張ってたで…」と絶句することに。メンバー号泣の衝撃の結果が待つ。果たして、脱落するメンバーはいったい誰なのか。