ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２５日、都内の日本外国特派員協会で会見を行った。

今回の五輪ではフィギュアスケートペアでショートプログラム（ＳＰ）は５位と出遅れながら、フリーでは世界歴代最高得点。大逆転でペアとしては日本勢初の金メダルに輝いた。

ペアとしての強みを問われ、木原は「ふたりは信頼関係がすごく強いのかな。自分たちで言うのもなんですが、他の方より仲いいのかな、見てて思います（笑）」とうなずいた。

一方で弱点にも言及。ここも木原が回答し、「弱点は忘れ物が多い。昨日は空港の荷物受け取りでバックパックを忘れて入国審査を通過してしまって…。いろいろ忙しくて焦ってたのは分かっていたんですが…」と、三浦に視線を送った。

三浦は「その中にメダル入ってました」と照れ笑い。木原は「でも日常。逆に、今回のオリンピックは、りくちゃんが物凄く忘れ物が多かった。忘れ物が多い時は競技に集中している時なので、良かったのはりくちゃんが忘れ物が多かったからかな」と前向きに捉えた。

二人は２０１９年にペアを結成。当初、現役引退も考え始めていた木原は三浦との出会いについて「雷が落ちた」と表現していた。ペアとしての相性は抜群で、大きな結果を残した。