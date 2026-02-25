元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が25日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（後1・50）にコメンテーターとして生出演し、衆院での与党側質問に苦言を呈した。

24日の衆院本会議では、高市早苗首相（自民党総裁）に対し、与党などが質問に立った。自民の鈴木俊一幹事長からは「我が国の防衛力強化に向けた総理の語所見を」「社会保障改革の方向性や進め方についてお考えを」と、これまで何度もこすり倒された質問をあらためて尋ねた。

さらに、日本維新の会の中司宏幹事長からは、「食料品消費税ゼロが物価高対策として需要であること、実現へ検討を加速させることに変わりがないことあらためて明言していただけますか」と、中身のない質問も飛び出した。

高市氏が1月の通常国会冒頭で、来年度予算の審議を後回しにしてまで解散総選挙に踏み切り、迎えた国会。本来なら与党が質問時間を削ってでも、予算審議に入り、年度内の予算成立を求める声が野党側からも上がっていた。そんな中、与党側は与えられた質問時間を使い、繰り出したのがこうした質問だった。

VTRを見た橋下氏は、MCのフリーアナウンサー青木源太と目を合わせながら、「くだらない質問ですよね」とバッサリ。「高市さんはちゃんと施政方針演説でも言っているわけじゃないですか？それでいいわけです。議院内閣制なんだから、高市さんの案は政府・与党案なんです。自民党、維新の了解を得た案なのだから、高市さんが説明すればいいだけ」とも述べた。