（CNN）土星最大の衛星「タイタン」は、太陽系の中でも特異な天体だ。なぞに包まれたこの衛星について、約5億年前に二つの衛星が衝突、合体してできたという新たな説が発表された。この説は、土星を囲む美しい環（わ）の起源を探る手がかりにもなりそうだ。

タイタンは地球の約半分のサイズで、水星より大きい。質量が大きいため引力も強く、土星の揺れや傾きに影響を及ぼす。最近の研究で、タイタンは土星から年間11センチというスピードで遠ざかっていることも分かった。やがて、土星の軌道から完全に外れる時が来るかもしれない。

こうして急速に遠ざかるタイタンをはじめ、土星を周回する計274個の衛星をめぐっては、さまざまななぞがある。その多くは、2004年から17年まで運用された土星探査機「カッシーニ」のデータが基になっている。

米カリフォルニア州マウンテンビューにあるSETI研究所の研究員、マティヤ・チュック氏らのチームはこのほど、タイタンの誕生に関する従来の説やカッシーニのデータにコンピューターシミュレーションの結果を合わせ、タイタン誕生の新たなストーリーを提示した。研究結果は査読前論文を公開するためのオンライン・プラットフォーム「ArXiv」（アーカイブ）で発表され、惑星科学の専門誌「プラネタリー・サイエンス・ジャーナル」（PSJ）にも受理されて掲載が決まった。SETI研究所は惑星科学や生命の起源、地球外知的生命体などの研究に取り組む非営利機関だ。

チュック氏の説によれば、約5億年前にタイタンと衝突し、合体したもうひとつの衛星があった。この衝突で、タイタンよりはるかに小さい衛星「ヒペリオン」が形成されたという。ヒペリオンは土星を周回する非球形の衛星の中では最も大きいが、直径はタイタンの20分の1ほど。タイタンともうひとつの衛星が衝突した時の破片のひとつだったか、あるいはその後に周りの破片が集まってできたと考えられる。

チュック氏は、この衝突と合体が土星の環の形成につながった可能性も指摘する。「衝突の影響でほかの衛星の軌道が乱れ、さらに衛星同士の衝突が相次いだのかもしれない。その結果、1億年ほど前に環ができたのではないか」

もうひとつの衛星で「すべて説明がつく」

研究チームによると、土星の環の傾き、つまり自転軸の傾きも、過去に衝突が起きたことを物語っている。土星の軸は公転軌道面に対し、26.7度傾いている。

カッシーニの探査以前は、近くにある海王星の軌道からの重力の影響で自転軸が傾いたというのが定説だった。

「惑星の軌道は非常に大規模で、膨大なエネルギーをともなう。一方で惑星の自転は規模がずっと小さい」と、チュック氏は説明する。「この二つの動き、つまり海王星の軌道と土星の自転が影響し合って共鳴（シンクロ）した場合、変化するのは土星の自転のほうだ」

ところがカッシーニのデータから、海王星と土星は現在、完全な共鳴関係にはないと判明。なにかほかの要因があることが示唆された。そこで22年には、かつて存在した「クリサリス」という仮想の衛星が、土星の傾きに影響を及ぼしたという説が発表された。それによると、クリサリスは数十億年にわたって土星を周回し、土星と海王星の共鳴関係を支えていた。しかし約1億6000万年前に、クリサリスが土星に接近しすぎて崩壊。その残骸で土星の環が形成され、自転軸も変化したとされる。

チュック氏らが示したのは、この説の改良版だ。衛星が土星に接近して崩壊したという出来事の代わりに、タイタンとヒペリオンの前身同士が衝突したと仮定している。「ヒペリオンの前身は現在の約1000倍の大きさだった」と、同氏は説明する。

それがタイタンと衝突して質量の大半を失った。この仮説によって、タイタンが遠ざかっていく動きや、自転軸の傾きが説明できる。チュック氏によると、土星の揺れの周期は現在、海王星と共鳴するには少し早すぎるが、数億年さかのぼって計算すると必要な値にわずかに届かなかった。そこにもうひとつの衛星があったと仮定すれば、ちょうどいい値になるという。

つまり、今はなき衛星の重力と質量が、かつては土星と海王星の共鳴関係を支えていた。現在少しずれているのは、その衛星がなくなったからというわけだ。

この衝突で今のように小さく、動きも形も不規則なヒペリオンができたと仮定すれば、現在ヒペリオンとタイタンの軌道が共鳴関係にある理由も説明できる。ただしチュック氏によれば、ヒペリオンがタイタンの前身の破片なのか、合体したほうの衛星の破片なのかは不明のままだ。

最近発表された研究では、タイタンの表面に衝突クレーターがみられないことから、形成されてまだ3億年ほどしか経っていない可能性が指摘された。衝突のシナリオはここでも支持されると、チュック氏は主張する。

だがこの説を検証するうえで最も有用なのは、米航空宇宙局（NASA）がタイタンへ送り込む探査機「ドラゴンフライ」だ。原子力電池を使う自動車サイズの回転翼機で、タイタンに着陸し、表面物質を採取したり分析したりする。現在の計画では28年に打ち上げられ、34年末にタイタンに到着する予定だ。