「テレビで見ない日はない」と言われるほど人気のお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏。

放映が始まった三井住友銀行のスマホ口座「Olive（オリーブ）」のテレビCMでは、津田は紙の通帳にこだわり、周囲から突っ込まれる人物を好演。この作品は優秀なWeb CMを表彰する「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」の「フィルム部門 Bカテゴリー（Online Film）」で最高賞の「総務大臣賞 / ACCグランプリ」を受賞し、「第62回 ギャラクシー賞」のCM部門でも大賞に輝いた。

まさにノリに乗っている津田について、ある芸能記者は「SNSのフォロワーは100万人いて、世の中の不条理や素朴な疑問、遭遇した『意味不明なこと』などを日常的につぶやいて人気ですが、炎上することもたびたびです」と苦笑する。

2月24日のXでは、「楽屋弁当」について写真付きで語って話題になっている。

《本日の楽屋弁当、その名もオールスター弁当だった、確かにオールスターというだけあって豪華なメンバーだ！！》と始めた津田。

しかし、その後はそれぞれの料理が“オールスター”に値するかどうかの論評となり、《おい茄子！君はちょっとメンバー入りは早くないか？もうちょい修行してきてください。 ほんでマカロニ！君もちょっと安心してないか？俺あんまりやで！すぐ蹴落とされるよ！ポテサラとすぐ交代よ！最後お前な春雨君、君なんでオールスターに入ってきてるの？サラダなの？酢の物？オールスター名乗るのはもっと遠慮せんと！間違って入ってきてしもたか？ 美味しゅうございました！》と綴った。

弁当のおかずをネタに笑いをとっていたが、これにフォロワーからは

《確かにオールスターにしては、ちょっと修行が必要なメンバーもいますね》

と共感する意見が寄せられる一方、

《茄子も春雨もはじっこにいてちゃんと遠慮してますよ それよりエビフライの態度のデカさ》

《ナスと春雨に厳しすぎ》

といった反論や、さらには

《津田さんでさえまだオールスターには早いですもんね》

など笑いを交えた厳しい「ツッコミ」が相次ぎ、さしずめ大喜利状態になってしまった。

「同日、津田さんはXに《なんか大阪城の周りめっちゃ変わってるやん！久々に来た場所がガラッと変わってるとなんかワクワクすっぞ！》と投稿しましたが、すぐさま吉村洋文大阪府知事が反応。自身のXで、津田さんのポストを引用しながら《大阪城の周り、ここからさらにめっちゃ変えていくっぞ！ 森ノ宮のメトロ新駅をつくって、アリーナもつくって、公立大学の新キャンパス別館もつくって、もっとワクワク空間にすっぞ！》とポストしました」（同前）

大阪知事まで巻き込む津田の影響力は侮れない。