Netflix映画『This is I』を観たゴリがはるな愛に“1本の赤い花”を手渡したワケ「自分がこんなことできると思わなかった」

Netflix映画『This is I』を観たゴリがはるな愛に“1本の赤い花”を手渡したワケ「自分がこんなことできると思わなかった」