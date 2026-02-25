日本外国特派員協会で会見

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が25日、日本外国特派員協会で会見を行った。木原が、三浦の“弱点”を告白し、会場は笑いに包まれた。

お互いの強みと弱みについて聞かれた2人。木原は、「信頼関係が強いと思う。自分たちで言うのもなんだけれど、圧倒的に仲がいいのかなと思う」と強みを語ると、「弱点は（三浦の）忘れ物が多い」と笑い、衝撃的な出来事を明かした。

「昨日は、空港の荷物受け取りの後、自分のバックパックを忘れて入国審査を通過しちゃった。忙しかったから焦ってたのは分かったけど、バックパックを荷物受け取りの中に置いてきてしまった」

隣の三浦は、「その中にメダルが入っていました」と苦笑い。あわやの事態だったが、木原は「日常。璃来ちゃんの忘れ物が多い時はスケートにフォーカスしている時。凄く良かった要因も璃来ちゃんの忘れ物なのかなと思っている」と語って会場の笑いを誘っていた。



