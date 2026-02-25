巨人の那覇キャンプは最終クールに突入した。スポーツ報知評論家の村田真一氏はルーキー・皆川岳飛外野手に熱視線を送り、阿部監督による打撃指導に迫った。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

キャンプでは恒例行事になってきたな。阿部監督による打撃指導やけど、見ている方がつらくなるよ。でも、期待しているからこそやらせるわけで、この日は中大の後輩・皆川に付きっきりやったな。重心低く構えて、これだけでもきついけど、その上で下半身をしっかり動かして打つ。ようは二枚腰で変化球を捉えるイメージだと思うよ。直球には「イチ、ニのサン」のタイミングでいいけど、緩急をつけられた時に、いかに体を止めて、下半身から連動して振れるか。１軍はアマチュアと比べてスピード、キレのレベルが違うし、こういう鍛錬は必ず効いてくると思うよ。

現状、皆川は対外試合でも結果を残しているし、走攻守におけるバランスの良さが目立つね。今年は外野手争いが特に激しいけど、このままバッティングでアピールできるようなら、開幕スタメンだって夢じゃないと思うんや。それだけ良い評判が聞こえてくるし、阿部監督が言う「新しい巨人」の象徴になれる存在じゃないかな。高めに対するバットの出し方や低めへの入り方、そこに下半身との連動がある。昔、監督が内田（順三）打撃コーチに教わったことなんだろうね。

選手をじっくり観察した上で課題を見つけ、その打者に合った練習法を伝えていたね。内田さんから教わったものが、阿部監督の中には引き出しとして残り、まだまだたくさんあるんやろうな。同じ新人の小浜にも密着して教え込んだり、どう育っていくか、楽しみやね。（村田 真一）