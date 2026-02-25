最短3時間仕上げを駅前で使える新店舗！アクセア「川口駅前店オンデマンドプリント＆カフェ併設サービス」
川口駅近くで、急ぎの印刷を頼みやすい新拠点がオープンします。
2026年2月27日に開店する「アクセア川口駅前店」は、最短3時間仕上げに対応するオンデマンドプリント店です。
埼玉県内4店舗目となる出店で、3月には県内初のアクセアカフェ併設も予定されています。
オープン日：2026年2月27日所在地：埼玉県川口市本町4-1-4 イーストビル1Fアクセス：JR「川口駅」東口より徒歩4分営業時間：平日9:00〜20:00定休日：土日祝
アクセアは、小部数と短納期に強いオンデマンド印刷を全国で展開するプリントサービスブランドです。
同店は店頭受付に加えてWeb入稿にも対応し、駅前立地で受け取りまでを短く組みやすい運用です。
名刺や資料印刷だけでなく、販促物や後加工までを一店舗で進められる点が実務向けの強みです。
最短3時間に対応する印刷オペレーション
最短仕上げ：3時間対応：当日店舗受け取り対応：当日出荷
急ぎ案件では、印刷会社への依頼と受け取り導線をどれだけ短くできるかが実務効率を左右します。
川口駅前店はACCEA EXPRESS運用で短時間仕上げを狙えるため、イベント前や社内会議前の差し込み発注にも合わせやすい体制です。
チラシ、ポスター、名刺、資料印刷に加えて、ラミネートや製本まで同時に進められる一貫対応です。
3月31日までのオープニングキャンペーン内容
キャンペーン期間：2026年3月31日までセルフコピー モノクロ：3.3円/面セルフコピー カラー：11円/面セルフコピー カラーA3：22円/面
新店キャンペーンでは、日常利用が多いセルフコピー料金が特別設定になります。
提案書の差し替えや配布資料の追刷りなど、枚数が増えやすい業務でもコスト調整しやすい価格帯です。
店舗の使い勝手を試しながら運用フローを固める初期期間として活用しやすい施策です。
埼玉県初のアクセアカフェ併設と法人利用サポート
アクセアカフェ川口駅前店オープン予定：2026年3月13日埼玉県内アクセア店舗数：4店舗国内外店舗数：142店舗
3月13日には、Wi-Fiと電源を備えたアクセアカフェの併設開業が予定されています。
印刷の受け取り待ちや打ち合わせ前後の作業場所を同じ拠点内で確保しやすくなる構成です。
法人案件は専任営業による納期と価格の調整に加えて、審査後の請求書払いにも対応済み。
駅徒歩4分で短納期印刷と作業スペースをまとめて使えるため、平日の業務導線を整えやすい新店舗です。
小ロットの急ぎ案件から販促物まで一か所で完結したい川口エリアの需要に合うオープンになりそうです。
よくある質問
Q. アクセア川口駅前店のオープン日はいつですか。
2026年2月27日です。
Q. 最寄り駅からのアクセスはどのくらいですか。
JR「川口駅」東口から徒歩4分です。
Q. オープニングキャンペーンはいつまでですか。
2026年3月31日まで実施されます。
