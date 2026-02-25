焼くだけで明太フランスを楽しめる朝食提案！食卓のやまや「焼き明太子使用 明太マヨスプレッド 140g」
焼き明太子の香ばしさを手軽に取り入れられる、新しいチルドスプレッドが登場します。
バゲットに塗って焼くだけで、外はカリッと中は旨みが広がる明太フランスを作れる設計です。
忙しい朝でも準備しやすく、パン時間の満足感を底上げしてくれる新作です。
食卓のやまや「焼き明太子使用 明太マヨスプレッド」
発売日：2026年3月1日（日）内容量：140g希望小売価格：550円（税抜）販売エリア：全国保存方法：要冷蔵（10℃以下）
丸和油脂は、スプレッドやドレッシング、製菓・製パン材料を手がける食品メーカーです。
同商品は「食卓のやまや」シリーズとして、やまやの焼き明太子を使った香ばしさ重視の一品です。
家庭のトースター調理で専門店メニューの雰囲気に寄せられる点が、今回の新作の軸になっています。
焼き明太子のコクを活かした味設計
使用素材：焼き明太子使用素材：バター使用素材：マヨネーズ
明太子の塩味にバターの厚みとマヨネーズのまろやかさを重ねることで、後引くコクに仕上げています。
焼き明太子を使うことで香りの立ち上がりがはっきりし、トースト後の風味が短時間でもまとまりやすい構成です。
ひと塗りで味が決まりやすいため、朝食の味ぶれを抑えたい日に扱いやすい仕様です。
朝食と軽食で使いやすいトーストアレンジ
バゲットに塗って焼くと、表面はカリッと香ばしく中は明太の旨みが残る明太フランス風に仕上がります。
食パンに塗る使い方でも風味が立ちやすく、短時間で満足感のある明太トーストを作れます。
甘い系トッピングが続いた朝の気分転換にも向く、塩味ベースの万能ポジションです。
パスタやポテトサラダにも広がる活用幅
パスタに和えると、明太クリーム系のコクを短い工程で再現しやすくなります。
ポテトサラダに加える使い方では、じゃがいもの甘みと明太の塩味が重なって惣菜感が高まります。
パンだけで使い切らなくてよいので、冷蔵庫に置いておく調味ベースとして回転しやすい一本です。
塗って焼く工程だけで香りと旨みを出せるため、平日の朝食づくりを軽くしたい人に相性のよい新商品です。
主食のパンから副菜アレンジまでつなげられるので、使い切りやすさの面でも選びやすい構成です。
よくある質問
Q. 発売日はいつですか。
2026年3月1日（日）です。
Q. 内容量と価格を教えてください。
内容量は140gで、希望小売価格は550円（税抜）です。
Q. 保存方法はどうなっていますか。
要冷蔵（10℃以下）で保存する商品です。
