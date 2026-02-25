屋外こたつでグルメとステージを同時に楽しめる「こたつ屋台フェス 2026」が、関東ツアー終盤を迎えています。

宇都宮・千葉会場ではこたつ席に待ちが出るほどの反響となり、残る開催は神奈川と東京の2会場です。

冬の外イベントなのにくつろげるというギャップが、このフェスならではの魅力です！

こたつ屋台フェス「関東4都市を巡るこたつ屋台フェス 2026」

ツアー都市数：4都市設置こたつ数：約40台神奈川会場日程：2026年2月27日〜3月1日東京会場日程：2026年3月14日〜3月15日入場料：無料

こたつ屋台フェスは、屋外にこたつを並べた空間で食事とパフォーマンスを楽しむ体験型フードフェスです。

会場は神奈川が藤沢駅前サンパール広場、東京が町田シバヒロで、駅からアクセスしやすい都市会場が選ばれています。

全国各地の屋台グルメとステージ演目を組み合わせ、冬の外出を一日型のレジャーとして楽しめる構成になっています。

神奈川会場の開催スケジュールと注目グルメ

会場：藤沢駅前サンパール広場（藤沢市藤沢）開催時間：2月27日 16:00〜21:00／2月28日 11:00〜21:00／3月1日 11:00〜20:30どて焼き（牛すじ）：300円〜栗かぐや：300円グリルチキン：700円

こってり系のどて焼きから甘みのある焼き芋系スイーツ、炭火グリルメニューまでそろい、食事の温度感に幅があるラインナップです。

出店数も多く、日本酒飲み比べやクラフト系ドリンクのブースを組み合わせて回遊しやすい会場設計です。

東京会場の開催スケジュールと注目グルメ

会場：町田シバヒロ（東京都町田市中町1-20-23）開催時間：3月14日 11:00〜19:00／3月15日 11:00〜19:00おにぎらず（焼きスパムだし巻き）：500円ホタテフライ：600円じゃがバター：700円

東京会場は軽食系から揚げ物系、じゃがバター系まで食べ歩きしやすい価格帯が中心で、グループでもメニューをシェアしやすい構成です。

2日間とも日中開催なので、買い物や街歩きと組み合わせた週末プランにも合わせやすくなっています。

ステージパフォーマンスと会場体験

神奈川会場パフォーマー数：5組東京会場パフォーマー数：5組共通出演：SUR DE WAVE・やすこ（仮面舞踏塾）公式LINE特典：クーポン抽選付き無料くじ

神奈川ではこま回しやジャグリング系、東京ではフリースタイルフットボールやドラムジャグリングなど、食事の合間に見応えのある演目が並びます。

「食べる」「くつろぐ」「観る」が同時進行するため、滞在中に過ごし方を切り替えやすいのもこのフェスの強みです☆

こたつで温まりながら屋台グルメを楽しめる構成は、冬イベントの寒さストレスを抑えながら外出気分をしっかり味わえる体験です。

家族・友人・ひとり時間のどれにも合わせやすく、食の好みが分かれるメンバーでも回りやすいイベントです。

【屋外こたつで味わう冬のごちそうフェス新体験！

こたつ屋台フェス「関東4都市を巡るこたつ屋台フェス 2026」】の紹介でした。

よくある質問

