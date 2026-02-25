クラシエの粉末スポーツドリンク「スカイウォーター」が、2026年春にシリーズ刷新されます。

新たにレモン味が加わり、既存フレーバーの設計やデザインも見直されました。

毎日のこまめな水分補給を続けやすくする新ラインナップです！

クラシエ「スカイウォーター」シリーズ刷新

発売日：2026年3月9日（レモン味・グレープ味）発売日：2026年4月27日（グレープフルーツ味）販売チャネル：全国のスーパーマーケット・ドラッグストア容量タイプ：2Lタイプ／10Lタイプ調製量：小袋1袋で1L分

クラシエは、食品を含む暮らしに身近な商品を展開するメーカーです。

「スカイウォーター」は、塩分などの電解質を配合した粉末タイプのハイポトニック飲料です。

体液より低い浸透圧設計で水分をすばやく補給でき、軽くて保管しやすい粉末仕様で日常使いしやすいシリーズとなっています。

スカイウォーター レモン味

発売日：2026年3月9日容量：2Lタイプ（7g×2袋）容量：10Lタイプ（7g×2袋×5セット）栄養機能食品成分：ビタミンC糖類：ゼロカロリー：ゼロ

レモン水のようなすっきりした飲み心地に仕上げられ、運動時だけでなく日常の水分補給にも取り入れやすい味設計です。

スカイウォーター グレープ味

発売日：2026年3月9日容量：2Lタイプ（14.5g×2袋）容量：10Lタイプ（14.5g×2袋×5セット）栄養機能食品成分：ビタミンD配合成分：カルシウム

甘さを抑えた飲みやすさを保ちながら成分設計が見直され、健康管理を意識した選択肢として使いやすくなっています。

スカイウォーター グレープフルーツ味

発売日：2026年4月27日容量：2Lタイプ（15g×2袋）容量：10Lタイプ（15g×2袋×5セット）機能性関与成分：クエン酸機能性表示：疲労感の軽減

従来の飲みやすさを継承しつつパッケージが刷新され、シリーズとしての統一感と店頭での選びやすさが高められています。

粉末タイプなので必要な量だけ作りやすく、運動時や入浴後、就寝前や起床時の水分補給にも合わせやすい設計です。

甘さ控えめの味と機能成分の違いで選べるため、日常の習慣に合わせて続けやすいラインナップです☆

【糖類ゼロで毎日の水分補給を快適に整えるハイポトニックの新習慣！

クラシエ「スカイウォーター レモン味」】の紹介でした。

よくある質問

Q. スカイウォーター レモン味の発売日はいつですか？

2026年3月9日です。

Q. スカイウォーターは1袋でどれくらい作れますか？

小袋1袋で1L分を作れます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 糖類ゼロで毎日の水分補給を快適に整えるハイポトニックの新習慣！クラシエ「スカイウォーター レモン味」 appeared first on Dtimes.