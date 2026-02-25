鼻パッドなしで快適フィットを実現！パリミキ「POWANT×UT sunglasses限定コラボモデル」
鼻パッド跡や重さの悩みに向き合ったサングラスが、パリミキから登場します。
2026年3月6日に発売されるのは、鼻パッドなし設計を軸にした「POWANT×UT sunglasses」限定モデルです。
紫外線対策を日常で続けたい人にとって、かけ心地と見た目の両立を狙える新提案になっています。
パリミキ「POWANT×UT sunglasses 限定コラボモデル」
発売日：2026年3月6日（金）パリミキ限定コラボ：1モデル先行販売モデル：2モデル販売店舗：パリミキ／オプティックパリミキ販売チャネル：店舗・オンラインショップ
パリミキは、眼鏡や補聴器、コンタクトレンズを幅広く扱う眼鏡専門店チェーンです。
UT sunglassesは、鯖江の老舗メーカーであるシャルマンのオリジナルブランド「Urban Trail CARMANT」から展開される鼻あてのないサングラスです。
今回は鼻パッド悩みの解消を目指すパリミキの「POWANT」と組み合わせ、女性がかけやすい設計に寄せた限定モデルとして企画されています。
限定コラボ UT35502M の仕様
モデル名：UT35502M価格：16,500円（税込）サイズ：52カラー：全4色（デミブラウン／グレーピンク／グレーワイン／ブラウンハーフブラック）紫外線カット率：99％
限定モデルは、やわらかな印象を作りやすいボストンシェイプです。
コンパクトな52サイズを採用しているため、レンズの存在感が強く出すぎず日常コーデに合わせやすい設計です。
肌なじみを意識した4色展開で、通勤から休日まで1本で使い回しやすいラインナップです。
鼻パッドなしで支えるフィット構造
固定方式：つる内側の前モダンで頬骨上を支える構造設計意図：鼻への圧迫・跡・メイク崩れの軽減
このモデルは、鼻で支える代わりに頬骨の上に荷重を分散させる構造を採用しています。
つる内側の前モダンは太さとカラーを抑えてあり、横顔で目立ちにくい見え方です。
長時間の屋外移動でも鼻周りのストレスを減らしやすく、春夏の紫外線対策を続けやすい設計です。
同日先行販売される2モデルの選び分け
UT35500：16,500円（税込）／54サイズ／全4色UT35501：16,500円（税込）／53サイズ／全4色
同日にはUT35500とUT35501も先行販売され、サイズ違いで選択肢が広がります。
顔幅やレンズの見え方に合わせて53と54を比べると、フィット感の差を店頭で確認しやすくなります。
限定モデル52と先行53・54をかけ比べると、鼻パッドなし設計でも自分に合う一本を見つけやすい構成です☆
鼻跡や重さを気にせず使えるサングラスは、毎日の紫外線対策を習慣化しやすくしてくれます。
機能だけでなく色選びまで楽しめるので、春夏のファッション小物としても活躍が期待できます。
鼻パッドなしで快適フィットを実現！
パリミキ「POWANT×UT sunglasses限定コラボモデル」の紹介でした。
よくある質問
Q. 発売日はいつですか。
2026年3月6日（金）です。
Q. 限定コラボモデルの価格はいくらですか。
UT35502Mは16,500円（税込）です。
Q. 先行販売モデルは何種類ありますか。
UT35500とUT35501の2モデルが同日先行販売されます。
