乃木坂46中西アルノ『ENTAME 0.36sec.』創刊号で表紙＆巻頭 重要文化財で美麗グラビア
乃木坂46の中西アルノが、28日に発売される、「忘れられない一瞬」をコンセプトにしたインタビュー＆ビジュアルマガジン『ENTAME 0.36sec. vol.01』（徳間書店）の創刊号表紙・巻頭を飾る。
【表紙カット】重要文化財にて一瞬の美しさを表現した中西アルノ
中西は、乃木坂46の5期生で、4月9日から放送開始のテレビ東京系連続ドラマ『惡の華』への出演が発表され話題を呼んだ。
今回の撮影の舞台となったのは、重要文化財・萩原家住宅。長い時間を静かに積み重ねてきたその空間に、そっと身を委ねた。磨き込まれた床、カーテン越しのやわらかな光、柱に残る生活の気配。時代が確かに息づいていた記憶に触れながら、過去と現在が緩やかに交差していく。
懐かしさと新しさ、そのあわいに立つ中西の姿を静かに丁寧に捉えた。中西を形作ってきた、好きな音楽や映画について語ったロングインタビューもあわせて届ける。
