中部電力が浜岡原発の再稼働に向けた審査のなかで想定される最大の地震の揺れ、いわゆる「基準地震動」を意図的に過小評価していた問題で、原子力規制庁の検査のなかで、この地震の揺れの策定に関する記録が見つかっていないことがわかりました。

25日の原子力規制委員会では、中部電力が浜岡原発の耐震設計のもととなる想定される最大の地震の揺れ、いわゆる「基準地震動」を意図的に過小評価し、国に報告していた問題に関する検査の経過報告がされました。

これまで2回、中部電力に対し立ち入り検査を行っていますが、報告によりますと、中部電力では「基準地震動」の策定に関する記録が今のところ見つかっていないことが新たにわかりました。

この策定の作業について、中部電力では「妥当性」の確認が必要な作業とは認識していなかったということです。

原子力規制委員会・山中伸介委員長

「『全く記録がないです』と平気で言われる会社のありようというのも極めて違和感がございます。そのあたりの事実確認もしっかりと検査官には調べていただきたい」

25日午後、会見した原子力規制委員会の山中委員長はこのように述べ、中部電力の原子力事業者としての姿勢が問われるとしています。

原子力規制委員会は中部電力に法律に基づいて報告を求める「報告徴収命令」を出していて、3月末までに報告を求めた上で、今後さらに検査を進めるとしています。