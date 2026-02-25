きょう未明、千葉県野田市の高齢夫婦の住宅に男ら3人が押し入り、金庫を奪って逃走した強盗傷害事件で、男らが「金庫はどこにあるのか」と脅していたことがわかりました。

この事件はきょう未明、野田市の80代の夫婦が暮らす住宅に男ら3人が押し入り、寝ていた夫の手足を縛り、頭を殴ってけがをさせたうえ、金庫を奪って逃走したものです。

その後の警察への取材で、男らが夫に対し、「金庫はどこにあるのか」と脅していたことが新たにわかりました。

金庫は1階の和室にあり、現金や貴金属類は入っておらず、書類のみが奪われたということです。

近所に住む親子

「夜中2時ぐらいに娘が上（の階）にいたんですけど、階段を降りてきてケンカしてる声が聞こえるって」

「おじいちゃんが『やめて』って言ってて、犯人が『黙ってろ』という言葉が聞こえて。（声は）若かったです」

近所の住民

「（この辺りは）結構（窃盗に）入られてるんですよね。去年の夏頃、2階で寝ていた年寄りの人が全然知らない人に入られたというのがありました」

千葉県内では、今月2日、君津市の住宅に男3人が押し入り、現金200万円などが入った金庫を奪う強盗事件があり、警察が関連を調べています。