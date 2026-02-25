¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¡¢1.9Ëü±ß²óÅú¡¡½ÕÆ®¡¢ÄÂ¾å¤²Í×µá¤ËËþ³Û
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤Ï25Æü¡¢2026Ç¯½ÕÆ®¤Ç·î³Û1Ëü9400±ß¤ÎÄÂ¾å¤²¤òµá¤á¤¿Ï«Æ¯ÁÈ¹çÂ¦¤ËËþ³Û²óÅú¤·¤¿¡£ÄÂ¾å¤²Î¨¤ÏÌó5.3¡ó¡£¶ÈÀÓÄã²¼¤ÇºòÇ¯¼ÂÀÓ¤è¤ê0.7¥«·î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Ç¯´Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡Ê°ì»þ¶â¡Ë5.3¥«·îÊ¬¤ÎÍ×µá¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡Ï«ÁÈÂ¦¤ÎÍ×µáÄó½Ð¸å¤Ë½é¤á¤Æ³«¤¤¤¿Ï«»È¸ò¾Ä¤ÇÂÅ·ë¤·¤¿¡£Ê£¿ô²ó¶¨µÄ¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¤¬¡¢°ÛÎã¤ÎÁá´ü·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê3²ó¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÏ«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ÄÂ¾å¤²¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢ÄÂ¶â¿å½à¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ê¥Ù¥¢¡Ë¤¬1Ëü3Àé±ß¤Ç¡¢Äê´ü¾ºµëÊ¬¤¬6400±ß¡£Ç¯´ÖµÙÆü¤ò1ÆüÁý¤ä¤·¤Æ122Æü¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡·Ð±ÄÂ¦¤Ï¡ÖÁÈ¹ç°÷¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë±þ¤¨¡¢ÄÂ¾å¤²¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò´ª°Æ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£