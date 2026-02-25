女子レスリングで五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が、23日放送のカンテレ「純喫茶超人」（月曜深夜0・15）に出演。金メダルを逃したリオデジャネイロ五輪での思い出を語った。

元阪神・糸井嘉男氏がマスターを務める「純喫茶超人」。吉田さんは、レスリングの後輩で金メダリストの登坂絵莉さん（32）と一緒に来店し、トークに花を咲かせた。

2人はともに金メダルを目指してリオ五輪に出場したが、吉田さんは4連覇を逃し銀メダル。一方で初出場だった登坂さんは金メダルを手にした。

2人は選手村で同部屋。金メダルを獲れず、失意の中、部屋に戻った吉田さんは「一緒に金メダル獲れなくてごめんね」と涙が止まらなかった。その言葉に、登坂さんも泣き出してしまった。「私以上に泣いてくれて」と吉田さんが振り返るほどの大号泣だった。

登坂さんは当時について「自分は金メダルを獲って、後輩だし。なんと声を掛けたらいいか、分からなかった」という。一方で吉田さんは「金メダルを獲った子に、こんなに泣かしている私はダメだと思った」と改心。「絵莉は金メダル獲ったんだから、笑っていいんだよ。私も泣かないから」と涙を拭った。

登坂さんは「普通、4連覇がかかっていて負けたら、後輩のことなんか考えられないと思う。だから、あれは凄い、格好いいと。この人には一生かなわないなと思った」と当時を回想し、糸井氏も「凄いね。そこの空気感の話はなかなか聞けない」と秘話に感動していた。