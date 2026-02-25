タレント東野幸治（58）が25日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。処世術について語った。

街行く人から大切にしているモットーを聞かれた東野は「たいしたことないんですけど、人を信用しないこと」ときっぱり。「いざというときの自分の責任で仕事をしようなっていうふうに。人を信用すると『ん？』ってなったり、イラッとしたりするから人にあまり期待しないように」と独自の処世術を披露した。

隣に座っている橋下徹氏にも「勝手な話ですけど、生放送中も橋下さんを下に見てましたから。『やっぱ橋下さん、ええこと言うな』とか初期設定を低くしている」。先輩後輩関係なく、そのように接しており、「本当に吉本興業の小さいところからコツコツやってきたので、本当に大きな期待をしたらイヤな目に遭うのは自分ですからという処世術です」と笑った。

一方で、妻に対しては「少しの小芝居をずっとしている。ご飯を食べていても、普通の夜ご飯やけど、『あ、おいしいな』ってちょっとだけ足すんですよ。10％感情を乗っける」と説明。橋本和花子アナウンサーから「妻は芝居だと分かっているのか」と聞かれると、「ドラマ、映画は大根ですけど、プライベートはめちゃくちゃ名優なんです。絶対バレません」と胸を張っていた。